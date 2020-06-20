Путин назвал российские лекарства от COVID-19 лучшими в мире

Президент России Владимир Путин назвал российские лекарства, которые помогают вылечиться от COVID-19, лучшими в мире. Такое заявление он сделал на онлайн-встрече с медицинскими работниками в преддверии их профессионального праздника.

«Будем надеяться, что в ближайшее время вакцина появится. <…> ну и, конечно, то, что у нас появились лекарственные препараты. На мой взгляд, вот то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте. Это очень здорово», — передает слова главы государства РИА «Новости».

Помимо вакцины и лекарств, Путин также обсудил с медиками выплаты во время эпидемии и внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение.

Что касается выплат по коронавирусу, глава государства заявил, что они не будут облагаться налогом.

Встреча с врачами прошла накануне Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня на территории России и других стран СНГ.