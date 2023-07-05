Здоровье 05 июля 2023, 13:47 Московские ученые создали технологии для тестирования нейросетей в медицине Заммэра Москвы Ракова рассказала о столичном ноу-хау для обучения нейросетей в медицине Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные ученые предложили методику, которая позволит качественнее обучать нейросети в медицине. Благодаря ей искусственный интеллект сможет лучше выявлять патологии на рентгенологических снимках, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Московские рентгенологи предложили оригинальную технологию структуризации и систематизации управления медицинскими наборами данных для обучения и тестирования искусственного интеллекта. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

По ее словам, новая технология позволит стандартизировать информацию о наборах данных для эффективного машинного обучения. Для этого разработчики использовали датасеты, содержащие обезличенные рентгенологические снимки с признаками различных заболеваний.

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Кроме того, создание реестра данных позволит сформировать их наглядные библиотеки, доступные для исследователей, разработчиков и компаний.

Результаты исследования изложили в научной статье, которую может изучить любой желающий.

Ранее проект столичных врачей вошел в десятку лучших изобретений по версии Роспатента.