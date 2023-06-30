Здоровье 30 июня 2023, 11:53 Проект столичных врачей вошел в десятку лучших изобретений по версии Роспатента Заммэра Москвы Ракова: проект столичных врачей вошел в десятку лучших по версии Роспатента Сайт мэра и правительства Москвы

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Запатентованный способ фиксации межостистого имплантата при дегенеративных заболеваниях позвоночника стал одним из десяти лучших проектов по версии Роспатента, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Один из наших проектов, разработанных медиками в рамках грантовой программы Мэра Москвы, вошел в топ-10 лучших изобретений в медицине по версии Роспатента. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Проект разработала команда нейрохирургов Московского спинального центра. Благодаря изобретению время восстановления пациентов значительно сократится. Таким образом, профессиональные спортсмены получили возможность возвращаться в большой спорт уже через месяц.

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Ранее после операций позвоночник фиксировали с помощью титановой конструкции, а период реабилитации составлял три-четыре месяца. Из-за этого профессиональные спортсмены были вынуждены завершать карьеру.

Способ фиксации динамических имплантатов, который предложили московские врачи, позволит исключить их смещение и расширить диапазон применения. Свыше 650 операций уже успешно провели с использованием инновационного метода.

Ранее в московские больницы успешно внедрили 12 сервисов с технологиями искусственного интеллекта.