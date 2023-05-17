17 мая 2023, 12:47
Московские медики начали определять рассеянный склероз с помощью ИИ
Заммэра Ракова: в Москве начали определять рассеянный склероз с помощью нейросети
В Москве с помощью нового сервиса искусственного интеллекта медики начали выявлять рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города со ссылкой на его зама по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Благодаря вовремя проведенной диагностике и назначению терапии этот опасный недуг у пациента развивается медленнее. Сегодня с помощью нейросетей в лучевой диагностике можно обнаружить патологии уже по 21 клиническому направлению.
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«Технологии искусственного интеллекта позволят медикам повысить скорость и точность диагностики рассеянного склероза на МРТ головного мозга», — отметила Ракова.
Умные алгоритмы на протяжении трех лет функционируют в экспериментальном проекте столичных департаментов здравоохранения и информационных технологий по внедрению методов компьютерного зрения в медицину.
Нейросети в едином радиологическом информационном сервисе медицинской информационно-аналитической системы выявляют возможные патологии на снимке, подчеркивая их цветом, а также производят измерения, представляющие клиническую ценность для врача-рентгенолога для заключения диагноза.
Кроме того, ИИ находит на изображениях лучевых исследований признаки опасных заболеваний: рака, COVID-19, инсульта и прочих недугов.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что ИИ сократил время анализа результатов маммографии в больницах в восемь раз.
Искусственный интеллект
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