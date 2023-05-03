Москва 03 мая 2023, 11:47 Нейросеть ускорила анализ результатов маммографии в московских больницах Мэр Собянин: ИИ сократил время анализа результатов маммографии в больницах в восемь раз freepik.com

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Благодаря искусственному интеллекту время анализа результатов маммографии в московских больницах сократилось в восемь раз. Причем качество диагностики не снизилось, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

С помощью ИИ рентгенологи стали гораздо быстрее «читать» результаты анализов пациентов.

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«Искусственный интеллект помог сократить время анализа результатов маммографии в восемь раз без потери качества», — отметил Собянин.

Как правило, во избежание ошибочного диагноза маммографические снимки исследуют два специалиста. ИИ позволяет экономить время и снимает часть нагрузки с медиков, а пациенты в ускоренном режиме получают заключение.

Сейчас рентгенологи используют около 50 сервисов нейросети. Они наносят на снимки цветовую разметку и проводят измерения.

С помощью алгоритма на снимках можно увидеть признаки рака легкого, COVID-19, инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний. Диагноз по-прежнему ставит человек.