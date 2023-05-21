Здоровье 21 мая 2023, 10:23 Московские медики избавили мужчину от паралича гортани Столичные врачи вылечили пациента от паралича гортани Фото: freepik.com

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Специалисты провели имплантацию в парализованную голосовую складку аутожира 35-летнему больному. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Свержевского обратился мужчина с жалобой на охриплость и проблемами с глотанием. Во время беседы с врачами у пациента наблюдались головокружения и одышка. Осмотрев больного, медики выявили у него паралич гортани.

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На протяжении трех месяцев пациент был на консервативной терапии, а также занимался с фонопедом, но результатов это не дало. Специалисты решили прибегнуть к безопасному способу лечения — имплантации в парализованную голосовую складку аутожира. Так как собственные жировые клетки лучше способствуют приживлению трансплантата, чем синтетические имплантаты.

«Сам метод заключается в заборе жировых клеток из передней брюшной стенки пациента и после специальной обработки введении их в парализованную голосовую складку с целью ее медиализации — то есть приближения к срединной оси голосовой щели», — рассказала старший научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО имени Свержевского Диана Курбанова.

Операция длилась 45 минут под общим наркозом. В первые сутки после нее у пациента пришло в норму дыхание, глотание и улучшился голос. На вторые сутки мужчину выписали из стационара.

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