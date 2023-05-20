20 мая 2023, 10:42
Столичные медики исследовали больше 500 новых лекарств за последние три года
Мэр Собянин: более 500 исследований новых лекарств провели в Москве за последние три года
Московские врачи оценили эффективность и безопасность свыше 500 новых лекарственных препаратов с 2020 года, что стало значительной цифрой в условиях импортозамещения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Больше 20 лет Москва остается флагманом по проведению клинических исследований в стране. Для ученых в столице создана целая экосистема. Фармкомпании из 90 больниц и поликлиник выбирают центры, чтобы проводить там свои исследования.
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Деятельность всего звена этой цепи контролирует Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. За безопасность клинических исследований отвечает единый цифровой контур московского здравоохранения. Специалисты клинических исследований проходят обучение и повышение квалификации по специально разработанной системе.
В Международный день клинических исследований, который принято отмечать 20 мая, Сергей Собянин поздравил все исследовательские команды с профессиональным праздником.
«От вас зависит настоящее и будущее нашей медицины и наше здоровье. Новых открытий вам и интересных задач», — добавил мэр.
Ранее медики флагманского центра больницы имени В. В. Вересаева помогли более чем 18 тысячам больных.
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