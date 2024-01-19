Здоровье 19 января 2024, 14:55 Модернизированный корпус городской клинической больницы № 52 заработал в Москве Ракова: обновленный корпус ГКБ № 52 принял первых пациентов в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обновленный лечебный корпус городской клинической больницы (ГКБ) № 52 в Москве открыл двери для первых пациентов. Для горожан стали доступны ревматологический и гематологический центры с современным оборудованием. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в Москве активно идет модернизация системы здравоохранения. Так, в обновленном корпусе № 4 городской больницы № 52 москвичи могут обратиться за необходимой лечебно-диагностической помощью в зависимости от карты пациента.

Реклама

«Помимо круглосуточного стационара, в центрах организованы дневные стационары с полным доступом к диагностической и лечебной базе ГКБ № 52, а молекулярно-генетическая лаборатория, оборудованная в обновленном корпусе, помогает врачам в выборе оптимальных решений в лечении», — добавила заммэра.

Кроме того, внутри медицинского корпуса для пациентов оборудовали 12 реанимационных коек. Также более 1,6 тысячи единиц современного медицинского оборудования установили внутри медучреждения. Среди них — аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные, МРТ и КТ и другое.

Благодаря технологичному оснащению медики ревматологической службы больницы могут применять инновационные интегрированные схемы в терапии. К тому же жители столицы с онкогематологическими заболеваниями смогут получить качественные медицинские услуги в соответствии с последними стандартами.

Ранее для москвичей, игнорирующих рекомендации врачей, записали видеообращения.