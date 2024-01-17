Здоровье 17 января 2024, 13:53 Видеообращения записали для москвичей, игнорирующих рекомендации врачей Ракова: 500 тысяч москвичей с хроническими заболеваниями получили видео от врача Freepik

Читать 360tv в

Около 500 тысяч москвичей, которые несвоевременно выполняют рекомендации медиков, получили рассылку с персональными видеообращением от врача. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главный специалист по первичной помощи в городе Андрей Тяжельников лично обратился в роликах к жителям столицы, объясняя, почему важно следовать определенным рекомендациям по конкретному заболеванию.

Реклама

Ракова дополнила, что, учитывая серьезность хронических заболеваний, в мегаполисе создали принципиально новый подход к диспансерному наблюдению: для каждого построили индивидуальную программу, чтобы поддерживать организм пациента.

Многие жители Москвы отметили, что такой формат заботы о здоровье очень полезен, поэтому регулярно проходят обследования с определенной врачом и соблюдают все назначения.

«Но, несмотря на такой персонифицированный подход к пациентам с хроническими заболеваниями, есть люди, которые не выполняют рекомендации врача, и индивидуальные программы наблюдения», — заметила заммэра.

Главная цель этой меры — воспитать в людях с хроническими заболеваниями культуру заботы о своем здоровье и помочь ввести в порядок своевременно проходить исследования, принимать лекарства, следить за изменениями в состоянии и регулярно посещать врача согласно назначению.

Ранее московские ученые создали модель лица человека для обучения врачей.