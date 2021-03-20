Мясников запугал россиян вредом «белых» продуктов
Употреблять «белые» продукты опасно. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Если вы будете есть выпечку, сладкое, белый рис, белые макароны, белый хлеб — продукты с колоссальным гликемическим индексом, вы будете толстые, болеть диабетом, раком», — заявил он.
Для примера Мясников вспомнил большое количество полных людей в Индии. В путешествии по этой стране приходится питаться как местный житель, из-за чего «прибавляешь килограммы».
По мнению медика, лучше заменять «белые» продукты на блюда из цельных зерен, овощи и фрукты.
Ранее ученые выяснили, что ранний завтрак снизит риск развития диабета. При этом не имеет значения количество часов, которое прошло между первым и последним приемами пищи в день.