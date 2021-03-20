Лучшее время для завтрака — раньше 08:30. К такому выводу пришли специалисты из Северо-Западного университета в Чикаго. Результаты исследования ученые опубликовали в ходе ежегодной конференции общества эндокринологов ENDO 2021.

Соблюдение такого расписания снизит риск развития диабета II типа.

К эксперименту присоединились 10 575 взрослых пациентов. Американские врачи разделили их на две группы в зависимости от того, завтракают они до или после 08:30. Те, у кого первый прием пищи начинается рано, меньше склонны к инсулинорезистентности и имеют более низкий уровень сахара в крови.

При этом не имеет значения, сколько часов прошло между первым и последним приемами пищи в день.

«Полученные данные показывают, что метаболические процессы больше связаны с тем, когда человек ест, а не как долго в течение дня. Была продемонстрирована польза раннего завтрака», — заявила эндокринолог из Северо-Западного университета Марриам Али.

По данным ВОЗ, с 1980 года число людей с диабетом возросло почти в четыре раза.

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