Мясников указал на частую ошибку при лечении головной боли

Теледоктор Александр Мясников заявил, что россияне не всегда эффективно борются с головной болью. По его словам люди ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими.

Речь идет о наиболее распространенном виде головной боли. Она встречается в восьми из десяти случаев. Это разновидность остеохондроза, в этот момент болят ткани, которые окружают голову: сухожилия, фасции, мышцы.

«При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин для того, чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Врач заметил, что антидепрессанты эффективны для лечения головной боли напряжения. Однако многие их не принимают. Ведь они считают, что раз у них нет депрессии, то и не над пить эти препараты.

Недавно Мясников объяснил, на какие заболевания указывают проблемы с ногтями. Обратить внимание надо на черное пятно. В этом случае нужно срочно обратиться к доктору.