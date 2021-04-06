Мясников объяснил, на какие заболевания указывают проблемы с ногтями

Проблемы с ногтями могут указывать на серьезные заболевания. Однако это не основные симптомы в таких случаях. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Если вы видите какие-то изменения в ногтях, в 90% случаев это просто изменения в ногтях. Ничего более. <…> В 10% точно такая же симптоматика может о чем-то говорить», — рассказал он в эфире программы «О самом главном».

Мясников обсуждал эту тему вместе с дерматологом Ириной Гостевой. По ее словам, черное пятно на ногте может указывать на меланому, злокачественную опухоль, или на гемангиому. Врач с ней согласился, но добавил, что в таких случаях нужно обязательно показаться врачу. Еще дерматолог рассказала, что белые пятна на ногтевой пластине не означают нехватку цинка, как принято думать. Причина — попадание воздуха в зону роста.

Оба специалиста отметили, что повреждения ногтей не являются «абсолютным критерием» какого-либо заболевания, его не стоит преувеличивать, но о нем нужно знать.

На прошлой неделе Мясников призвал не бояться дешевых аналогов лекарств.