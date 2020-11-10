Мясников разрешил больным с температурой ходить в душ

Принимать душ человеку с повышенной температурой не только можно, но и нужно. Заболевшему станет легче, когда кожа начнет дышать. Это лучше, чем лежать в поту.

Давно сложившийся миф о невозможности похода в душ в такой ситуации развеял врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Он напомнил, что человеку запрещают мыться, если он заболел или сделал прививку.

«И вот они лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно», — подчеркнул специалист.

Если у больного температура и самостоятельно вымыться он не в силах, то ему помогут обтирания. Такие нехитрые процедуры принесут облегчение. Кроме того, простуда не повод отказаться от ежедневной гигиены.

«Кожа начинает дышать, больному просто становится легче», — объяснил необходимость мыться телеведущий.

Ранее Мясников предупредил об опасности некоторых антибиотиков. Из-за определенных лекарств может развиться необратимая глухота. Все препараты стоит принимать только по назначению врача.