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    10 ноября 2020, 05:59

    Мясников разрешил больным с температурой ходить в душ

    Александра Ломейко

    Принимать душ человеку с повышенной температурой не только можно, но и нужно. Заболевшему станет легче, когда кожа начнет дышать. Это лучше, чем лежать в поту.
    Мясников разрешил больным с температурой ходить в душ

    Давно сложившийся миф о невозможности похода в душ в такой ситуации развеял врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Он напомнил, что человеку запрещают мыться, если он заболел или сделал прививку.

    «И вот они лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно», — подчеркнул специалист.

    Если у больного температура и самостоятельно вымыться он не в силах, то ему помогут обтирания. Такие нехитрые процедуры принесут облегчение. Кроме того, простуда не повод отказаться от ежедневной гигиены.

    «Кожа начинает дышать, больному просто становится легче», — объяснил необходимость мыться телеведущий.

    Ранее Мясников предупредил об опасности некоторых антибиотиков. Из-за определенных лекарств может развиться необратимая глухота. Все препараты стоит принимать только по назначению врача.