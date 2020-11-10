Мясников разрешил больным с температурой ходить в душ
Давно сложившийся миф о невозможности похода в душ в такой ситуации развеял врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Он напомнил, что человеку запрещают мыться, если он заболел или сделал прививку.
«И вот они лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно», — подчеркнул специалист.
Если у больного температура и самостоятельно вымыться он не в силах, то ему помогут обтирания. Такие нехитрые процедуры принесут облегчение. Кроме того, простуда не повод отказаться от ежедневной гигиены.
«Кожа начинает дышать, больному просто становится легче», — объяснил необходимость мыться телеведущий.
Ранее Мясников предупредил об опасности некоторых антибиотиков. Из-за определенных лекарств может развиться необратимая глухота. Все препараты стоит принимать только по назначению врача.