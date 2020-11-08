Доктор Мясников рассказал о «выстрелах над ухом» из-за антибиотиков

Некоторые виды антибиотиков могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Например, вызвать необратимую глухоту.

«Существует ряд антибиотиков, правда, довольно старых, но по сей день сохранивших свою активность, применение которых вызывает откровенную глухоту. Это препарат из группы аминогликозидов „Гентамицин“ и еще ряд препаратов», — заявил телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор пояснил, что такие лекарства ототоксичны. Он сравнил их с «выстрелом над ухом». К потере слуха могут привести не только антибиотики, но и мочегонные. Например, «Фуросемид». Этот препарат воздействует на слуховой нерв. Еще к опасным для слуха лекарствам Мясников добавил и противогрибковые препараты.

Доктор еще раз напомнил, что любые препараты должен назначать врач, а заниматься самолечением очень опасно.

Александр Мясников также сказал, что не стоит бояться употреблять в пищу жирные молочные продукты. Врач уверен, что они не принесут никакого вреда для организма. Также доктор перечислил продукты, богатые омегой-3.