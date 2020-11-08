Доктор Мясников рассказал о «выстрелах над ухом» из-за антибиотиков
«Существует ряд антибиотиков, правда, довольно старых, но по сей день сохранивших свою активность, применение которых вызывает откровенную глухоту. Это препарат из группы аминогликозидов „Гентамицин“ и еще ряд препаратов», — заявил телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Доктор пояснил, что такие лекарства ототоксичны. Он сравнил их с «выстрелом над ухом». К потере слуха могут привести не только антибиотики, но и мочегонные. Например, «Фуросемид». Этот препарат воздействует на слуховой нерв. Еще к опасным для слуха лекарствам Мясников добавил и противогрибковые препараты.
Доктор еще раз напомнил, что любые препараты должен назначать врач, а заниматься самолечением очень опасно.
Александр Мясников также сказал, что не стоит бояться употреблять в пищу жирные молочные продукты. Врач уверен, что они не принесут никакого вреда для организма. Также доктор перечислил продукты, богатые омегой-3.