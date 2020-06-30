    30 июня 2020, 15:06

    Мясников рассказал, употребление какого фрукта может привлекать комаров

    Алена Кудырко

    Александр Мясников, главврач московской больницы № 71, рассказал, почему комары одних людей кусают чаще, а других облетают стороной. Во всем виноваты бананы. Подробности сообщила «Вечерняя Москва».

    По словам эксперта, ученые разработали теорию, согласно которой бананы «разогревают» аппетит комаров. У человека, съевшего перед выходом на улицу этот фрукт, больше шансов быть искусанным кровососами. Догадку планируют доказать биохимическим методом.

    «Когда я попал в Африку, самую воюющую ее часть, еды не было, доставки не было, а кушать хотелось. На рынках продавали плоды хлебного дерева и бананы. Они созревают быстрее, чем ты их ешь», — поделился воспоминаниями Александр Мясников.

    Врач опроверг мифы и сообщил о безвредности продукта. Высокий показатель гликемической нагрузки и калорийность фрукта не страшны.

    Ранее диетолог рассказал, что банан можно включать в меню правильного питания. Плод назвали отличным антидепрессантом за счет содержания в составе необходимых для человеческого организма витаминов.