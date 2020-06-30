Мясников рассказал, употребление какого фрукта может привлекать комаров

По словам эксперта, ученые разработали теорию, согласно которой бананы «разогревают» аппетит комаров. У человека, съевшего перед выходом на улицу этот фрукт, больше шансов быть искусанным кровососами. Догадку планируют доказать биохимическим методом.

«Когда я попал в Африку, самую воюющую ее часть, еды не было, доставки не было, а кушать хотелось. На рынках продавали плоды хлебного дерева и бананы. Они созревают быстрее, чем ты их ешь», — поделился воспоминаниями Александр Мясников.

Врач опроверг мифы и сообщил о безвредности продукта. Высокий показатель гликемической нагрузки и калорийность фрукта не страшны.

Ранее диетолог рассказал, что банан можно включать в меню правильного питания. Плод назвали отличным антидепрессантом за счет содержания в составе необходимых для человеческого организма витаминов.