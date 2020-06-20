    20 июня 2020, 16:51

    «Для поддержания нормы не требуются затраты». Диетолог составил бюджетное меню для здоровой жизни

    Юлия Булыгина

    Правильное питание не означает дорогое, чтобы еда была на благо здоровья достаточно соблюдать ежедневную норму белков, жиров и углеводов. Советы по питанию дал тренер-диетолог сети спортивных клубов MetroFitness Фаррух Аюбов.

    «Правильное питание — это прежде всего соблюдение ежедневной нормы белков, жиров и углеводов. Для каждого человека эта норма рассчитывается индивидуально и зависит от роста и веса, поэтому возьмем средние 1300–1700 ккал (нижняя планка — для людей, сидящих на самоизоляции, верхняя — для проявляющих хоть какую-то активность). Для поддержания этой нормы не требуются огромные затраты», — рассказал Аюбов сайту Ura.ru.

    Чтобы пополнять свой организм углеводами и витаминами, тренер посоветовал есть на завтрак овсяную кашу, а на обед — гречневую, а также не забывать про макароны из твердых сортов пшеницы.

    Аюбов посоветовал ради белков есть куриное мясо. Дело в том, что там меньше холестерина и не перевариваемых организмом веществ, но есть весь комплекс витамина B. Но, поскольку там мало жиров, их недостаток нужно компенсировать с помощью оливкового масла. Оно стоит дороже подсолнечного, но расходуется экономнее.

    Чтобы сэкономить, но при этом не лишаться витаминов, стоит покупать бананы и яблоки. Они являются отличным антидепрессантом, что часто необходимо в условиях самоизоляции. Один из рекомендованных источников витаминов и вовсе оказался бесплатным — это солнечные ванны, которые позволят набраться витамина D.