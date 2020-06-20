«Для поддержания нормы не требуются затраты». Диетолог составил бюджетное меню для здоровой жизни

Правильное питание не означает дорогое, чтобы еда была на благо здоровья достаточно соблюдать ежедневную норму белков, жиров и углеводов. Советы по питанию дал тренер-диетолог сети спортивных клубов MetroFitness Фаррух Аюбов.

«Правильное питание — это прежде всего соблюдение ежедневной нормы белков, жиров и углеводов. Для каждого человека эта норма рассчитывается индивидуально и зависит от роста и веса, поэтому возьмем средние 1300–1700 ккал (нижняя планка — для людей, сидящих на самоизоляции, верхняя — для проявляющих хоть какую-то активность). Для поддержания этой нормы не требуются огромные затраты», — рассказал Аюбов сайту Ura.ru.

Чтобы пополнять свой организм углеводами и витаминами, тренер посоветовал есть на завтрак овсяную кашу, а на обед — гречневую, а также не забывать про макароны из твердых сортов пшеницы.

Аюбов посоветовал ради белков есть куриное мясо. Дело в том, что там меньше холестерина и не перевариваемых организмом веществ, но есть весь комплекс витамина B. Но, поскольку там мало жиров, их недостаток нужно компенсировать с помощью оливкового масла. Оно стоит дороже подсолнечного, но расходуется экономнее.

Чтобы сэкономить, но при этом не лишаться витаминов, стоит покупать бананы и яблоки. Они являются отличным антидепрессантом, что часто необходимо в условиях самоизоляции. Один из рекомендованных источников витаминов и вовсе оказался бесплатным — это солнечные ванны, которые позволят набраться витамина D.