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    05 октября 2020, 08:08

    Мясников рассказал о зависимости коронавируса от генетики

    Ксения Басырова

    Генетические особенности человека определяют степень тяжести заболевания COVID-19. Таким мнением поделился доктор и телеведущий Александр Мясников.
    Мясников рассказал о зависимости коронавируса от генетики

    «Есть люди, которые не заражаются даже СПИДом, и те, кто особенно уязвим к банальным вирусным инфекциям», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

    Доктор уверен, что на исход и течение болезней в первую очередь влияют генетические особенности и врожденные предрасположенности человека. Именно поэтому коронавирус часто поражает молодых и здоровых с виду людей.

    Также Мясников объяснил, что людям придется привыкнуть к коронавирусу. В ближайшее время болезнь никуда не денется — нам нужно научиться с ней жить, пока не выработается коллективный иммунитет и вирус не станет просто сезонной «простудой».

    Кроме того, доктор добавил, что в борьбе с коронавирусом поможет лишь качественная медицина. Маски и перчатки он назвал лишь мерами пассивной защиты, которые не всегда работают. Например, в Чехии и Испании, где масочные режимы соблюдались особенно строго, сейчас зафиксировано очень быстрое распространение новой инфекции.

    Ранее Александр Мясников рассказал, что причиной болезней сердца может быть пародонтит — воспаление тканей возле зубов. Поэтому гигиена полости рта особенно важна для здоровья человека.

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