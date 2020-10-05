Мясников рассказал о зависимости коронавируса от генетики
«Есть люди, которые не заражаются даже СПИДом, и те, кто особенно уязвим к банальным вирусным инфекциям», — написал Мясников в своем Telegram-канале.
Доктор уверен, что на исход и течение болезней в первую очередь влияют генетические особенности и врожденные предрасположенности человека. Именно поэтому коронавирус часто поражает молодых и здоровых с виду людей.
Также Мясников объяснил, что людям придется привыкнуть к коронавирусу. В ближайшее время болезнь никуда не денется — нам нужно научиться с ней жить, пока не выработается коллективный иммунитет и вирус не станет просто сезонной «простудой».
Кроме того, доктор добавил, что в борьбе с коронавирусом поможет лишь качественная медицина. Маски и перчатки он назвал лишь мерами пассивной защиты, которые не всегда работают. Например, в Чехии и Испании, где масочные режимы соблюдались особенно строго, сейчас зафиксировано очень быстрое распространение новой инфекции.
Ранее Александр Мясников рассказал, что причиной болезней сердца может быть пародонтит — воспаление тканей возле зубов. Поэтому гигиена полости рта особенно важна для здоровья человека.