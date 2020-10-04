Доктор Мясников назвал необычную причину болезней сердца

Это (пародонтит — прим. ред.) является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов. <…> Как ни странно, гигиена полости рта нужна не для того, чтобы у вас изо рта не пахло, а как профилактика сердечных заболеваний», — подчеркнул Мясников.

Врач добавил, что пародонтит может появиться на фоне онкологии. Это довольно распространенное заболевание тканей пародонта, которое сопровождается воспалением десен, неприятным запахом изо рта, шаткостью зубов и увеличением подчелюстных лимфатических узлов. Из-за пародонтита могут выпасть зубы. Эта болезнь связана с нарушением функций почек и снижением когнитивных функций.

Ранее Мясников назвал самый полезный для здоровья продукт. Им оказалась брокколи. Эта разновидность цветной капусты помогает бороться с раком и проблемами с сердечно-сосудистой системой.