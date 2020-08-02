Мясников рассказал о тяжелых последствиях храпа

В ответ на вопрос телезрительницы о храпе мужа доктор Александр Мясников сообщил, что это серьезная болезнь, которая может привести к неприятным последствиям. Он посоветовал немедленно обратиться к врачам и воспользоваться их помощью.

Жительница Омска в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что ее муж во сне храпит, затем на 10-20 секунд умолкает и вскрикивает. Мясников сообщил, что речь идет о «sleep-апноэ» — «ночного апноэ».

«У спящего человека мягкое небо расслабляется и перекрывает на секунды вход в дыхательные пути. И человек не может нормально вдохнуть. Такое может повторяться до нескольких сотен раз за ночь! Это болезнь и с ней надо бороться!» — посоветовал доктор.

По его словам, апноэ приводит к диабету, ожирению, артериальной гипертонии и импотенции. Люди, которые страдают этим заболеванием часто жалуются на депрессию и дневную сонливость. Это может влиять на безопасность дорожного движения, если водитель уснет.

Мясников резко высказался о популярных в Сети методах лечения заболевания — рекламируемых загубниках, носовых кольцах и прочих сомнительных приспособлениях. По словам врача, не всегда эффективны бывают даже операции по «подтяжке» мягкого неба. Мясников сообщил, что лучше всего помогает в лечении аппарат искусственной вентиляции легких СИПАП. Его эффективность была замечена еще в последнем десятилетии ХХ века.

«Качество жизни резко повышается. Ты слезаешь с таблеток, которые ты принимал от гипертонии, начинаешь худеть, начинаешь высыпаться, потом у вас эту маску не отобрать», — пошутил Мясников.

Он также предостерег страдающих от храпа людей от употребления на ночь алкоголя и снотворных препаратов. Мозг может не среагировать на остановку дыхания, и человек способен задохнуться во сне.

Доктор медицинских наук, невролог Михаил Тардов сообщил, что храп во сне может влиять на здоровье и тех людей, которые рядом. Оба партнера не будут высыпаться, что приведет к головной боли, нарушению сердечного ритма и у мужчин к импотенции.