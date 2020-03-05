Врач назвал главные опасности храпа. Под угрозой даже те, кто спит рядом

Храпящие по ночам люди рискуют не только своим здоровьем, но и самочувствием своего партнера. Даже если кто-то может заснуть под громкий звук, сон все равно будет беспокойным и неглубоким. В итоге человек не отдохнет и весь последующий день будет сонным.

Но и сам храпящий человек страдает от своего состояния. Об этом рассказал в беседе с Агентством городских новостей «Москва» доктор медицинских наук, невролог Михаил Тардов.

Он пояснил, что спутники жизни храпящих людей из-за постоянного недосыпа или неглубокого сна чувствуют постоянную слабость. Это может быть опасным для тех, кто водит машину или работает со станками.

Раздельный сон может стать выходом для одного из супругов, но приводит к высоким рискам для храпящего. Во сне у таких людей может произойти остановка дыхания — апноэ.

Недостаток поступления кислорода может привести к головной боли по утрам, нарушению сердечного ритма, а у мужчин еще и к проблемам с потенцией. Многие даже не знают, что причина их недомогания — ночной храп.

Поэтому если один из супругов заметил, что второй начинает храпеть во сне, то лучше немедленно обратиться за медицинской помощью.