Доктор Мясников: пациенты с COVID-19 будут лечиться дома

Важным моментом борьбы с коронавирусом в ближайшем будущем станет амбулаторное лечение пациентов с COVID-19. Такое мнение высказал врач Александр Мясников.

Он объяснил в эфире телеканала «Россия-1», что большинство зараженных будут лечиться не в больницах, а на дому под наблюдением медиков.

«Если по любому чиху, симптому мы госпитализируем пациента, то в больнице все равно может быть внутрибольничная инфекция, как бы мы ни огораживали это», — отметил он.

Врач рассказал, как будет протекать амбулаторное лечение. Медики будут выписывать больному такие же таблетки, которые дают в больнице. Далее специалисты онлайн будут следить за состоянием заразившегося. По его словам, такая методика должна сработать. Ведь большинство случаев протекает бессимптомно.

Сам Мясников переболел коронавирусом. Он заразился, когда прошедшей зимой отдыхал на Филиппинах. Однако о перенесенной болезни узнал только сейчас, когда сдал анализ на антитела.

По последним данным, в России зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусом. Его жертвами стали 405 человек, еще 3446 выздоровели.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости до мая.