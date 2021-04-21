Мясников рассказал о связи даты рождения с болезнями

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил об исследовании, проведенном Колумбийским университетом США. Ученые опросили более 1,5 миллионов респондентов и пришли к выводу, что месяц рождения соотносится с заболеванием, которому может быть подвержен человек.

В эфире телеканала «Россия 1» Мясников сообщил, что родившиеся в январе часто страдают от гипертонии и кардиомиопатии. Рожденные в феврале испытывают проблемы с дыхательной системой. Те, кто появился на свет в марте, обычно страдают пороком митрального клапана сердца и аритмией.

Рожденные в апреле часто жалуются на стенокардию, в мае часто рождаются люди с низким весом тела. Июньские именинники склонны к инфаркту миокарда, июльские — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, августовские — к астме.

Родившиеся в сентябре часто испытывают проблемы с желудочно-кишечным трактом, тошноту и рвоту. Те, кто появился на свет в октябре, жалуются обычно на ОРЗ, ОРВИ и ИППП. Родившиеся в ноябре страдают ишемической болезнью сердца, аритмией и раком легких. Декабрьских новорожденных преследуют синяки и травмы.

Мясников подчеркнул, что эти факты являются статистическими данными и никак не связаны с генетикой.

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия Солнца» Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев сообщил, что магнитные бури влияют на центральную нервную систему человека и на характеристики плазмы крови.