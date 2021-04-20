Ученый оценил воздействие магнитных бурь на здоровье человека

Центральная нервная и кровеносная системы человека зависимы от влияния магнитных бурь. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия Солнца» Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев в разговоре с Ura.ru.

«Основное влияние магнитных бурь — на технику, включенную в розетку. Происходят скачки электроэнергии. С человеком все сложнее: его нельзя измерить различными приборами, чтобы оценить воздействие. Однако есть метеочувствительные люди, которые утверждают, что на них действует возмущенная магнитосфера Земли. Медицинские исследования показывают два пути влияния переменного магнитного поля: на центральную нервную систему и на характеристики плазмы крови», — рассказал ученый.

При этом он добавил, что если организм является сильным и здоровым, то такое влияние минимально. Однако если какие-то проблемы есть, то бури добавят неприятных ощущений.

Вместе с тем врач и телеведущий Александр Мясников уверен, что на человека куда большее влияние оказывают вредные привычки, чем фактор магнитных бурь.