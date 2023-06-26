Здоровье 26 июня 2023, 04:01 Мясников рассказал, о каких опасных болезнях может предупреждать тошнота Доктор Мясников: инфаркт и опухоль мозга могут быть неочевидными причинами тошноты РИА «Новости»

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Одной из неочевидных причин тошноты может быть тахигастрия — частое сокращение желудочных мышц. Об этом предупредил доктор Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Тошноту могут вызывать некоторые виды лекарств — антибиотики или противодиабетические препараты. Кроме того, такой симптом может быть признаком опасного заболевания — инфаркта миокарда, аппендицита, гипертонического криза и даже опухоли мозга.

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Самыми распространенными причинами тошноты являются инфекционные заболевания, пищевые токсикоинфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта. Вызывать неприятный симптом могут переедания, токсикоз, укачивания, диабет и приступы позиционного головокружения, уточнил теледоктор.

Ранее врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев сообщил, что головная боль, тошнота и неврологическая симптоматика могут говорить о повышенном артериальном давлении. Гипертония может привести к развитию инсультов и инфарктов.