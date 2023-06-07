Здоровье 07 июня 2023, 17:17 Кардиолог Конев: головная боль и тошнота могут указывать на повышенное давление

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Головная боль, тошнота и неврологическая симптоматика могут сигнализировать о повышенном артериальном давлении. Об этом сообщил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, гипертония может привести к развитию инсультов и инфарктов. В редких случаях причиной сосудистых катастроф становится отсутствие признаков недомогания.

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Кардиолог посоветовал приобрести тонометр и регулярно измерять свое давление.