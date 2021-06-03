Мясников рассказал, кому прививка от коронавируса спасет жизнь

Прививка от коронавируса может спасти жизнь страдающим хроническими заболеваниями. Некоторые действительно заболевают после вакцинации — для формирования иммунитета требуется время.

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил в эфире «Соловьев LIVE», что осенью эпидемическая ситуация обострится.

«Чудес на свете не бывает, и осенью точно все придет — и грипп, и ковид, как любые ОРЗ. От первой вакцины вы получаете защиту только через два месяца. Если сегодня привились, значит, антитела появятся в августе», — пояснил Мясников.

Для формирования иммунного ответа, добавил врач, требуется время. Если человек сделал прививку, это не означает, что в первый месяц после введения препарата он не заболеет.

«Ни одна вакцина не является на 100% эффективной. Даже если вы попали в эти несчастные 10%, все равно какой-то уровень защиты у вас есть. Враг эту слабую защиту пробьет, но достанет до жизненно важных органов», — сказал Мясников.

Он напомнил, что у больных онкологическими заболеваниями, страдающих хронической почечной или печеночной недостаточностью и другими серьезными недугами иммунный ответ будет ослаблен.

«Если вы тяжело больной человек, коронавирус не переживете. Вам эти проценты жизненно необходимы, скорее всего, они спасут вам жизнь», — заключил специалист.