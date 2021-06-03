Привитым «Спутником V» россиянам открыли въезд в Монголию

С 1 июня свои границы для россиян открыла Монголия. Въезд разрешен только тем, кто привился вакциной «Спутник V». Об этом сообщил РБК.

Об открытии границ рассказала глава внешнеполитического ведомства Монголии Батмунхийн Батцэцэг. «Приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туризма, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19 посетить нашу страну», — цитирует министра сайт inc-news. Она поблагодарила Россию за поставки «Спутника V» и рассказала, что в Монголии завершается процесс вакцинации населения от коронавируса.