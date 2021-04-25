Мясников рассказал, как уберечься от остеопороза

Остеопороз часто называют «тихим убийцей». Но способы от него уберечься есть. Их перечислил врач и телеведущий Александр Мясников.

В мире от этого заболевания страдает каждая третья женщина, а также каждый пятый мужчина в возрасте от 50 лет. Самое опасное последствие остеопороза — переломы костей.

По словам Мясникова, для предотвращения потери костной массы женщинам необходимо принимать кальций: один грамм в день до менопаузы и полтора — после.

«Причем одна половина должна быть в таблетках, а другая поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей. Введите в свой рацион молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

К факторам риска развития остеопороза относятся низкая масса тела или низкий индекс массы тела, низкая физическая активность, а также частые падения и вредные привычки. Кроме того, хроническое курение снижает костную массу в среднем на 10% — это тоже приводит к разрушению костей.

Поэтому еще в подростковом возрасте важно заниматься спортом. Мясников добавил, что употребление сладких газированных напитков и переедание препятствуют набору костной массы.