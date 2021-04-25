Мясников назвал полный отказ от алкоголя опасным для здоровья

При полном отказе от алкоголя у человека возникает риск инфаркта. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.

«А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? <…> Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Малые дозы алкоголя — это 19 грамм чистого спирта, которые соответствуют 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя, уточнил эксперт.

Тем не менее есть и другие факторы риска — пол и возраст, уточнило Ura.ru. Мясников отметил, что женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, а мужчины — после 45 лет. Предпосылками для инфаркта также является курение, повышенный холестерин низкой плотности или пониженный холестерин высокой плотности, повышенный уровень сахара или диабет, артериальная гипертония, отсутствие физической активности и ожирение.

Врач Сергей Иванов ранее рассказал, что повышенное артериальное давление может стать причиной смерти в молодом возрасте. Оно негативно сказывается на жизненно важных органах человека.