Мясников рассказал, как не «окочуриться» с похмелья
Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
«Я понимаю — клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься», — рассказал Мясников.
Он напомнил, что чрезмерное количество спиртного непременно вызовет похмелье. Он уточнил, что 200 миллиграммов чистого спирта является предельной и даже смертельной дозой этанола.
Лучшим средством от похмелья Мясников назвал умеренность. Он подчеркнул, что на состояние человека влияют не алкогольные напитки разной крепости, принятые человеком, а количество спиртного.
«Если вы хотите меньше опьянять, то вам советую перед началом застолья за несколько часов выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще и рюмку подсолнечного масла либо столовую ложку», — предложил Мясников.
По его словам, избежать сильного похмелья поможет обильная и жирная пища. В частности, холодец, суп и вареный картофель.
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