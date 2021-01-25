Мясников предупредил об опасности родов в маске для здоровья женщины

Ранее представители Минздрава заявили о необходимости будущим мамам рожать в масках. Как считает Мясников, в этом нет смысла.

«Я не вижу в этом логики. Коронавирус не передается через кровь от мамы к ребенку и через кормление. А рожать в маске — это дополнительный для женщины стресс», — подчеркнул специалист.

По словам врача, маску нужно надевать роженицам, которые уже прошли процесс, и у них подтвердили наличие коронавируса в организме через тестирование.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что вакцинация большинства жителей России от СОVID-19 может завершиться ко второй половине года или к концу лета. Эксперт отметил, что число граждан, вакцинированных от коронавирусной инфекции, а также тех, кто переболел и получил антитела, к этому времени может составить 60-70% населения. При таком условии значительная часть ограничительных мер, действующих в стране, может быть отменена.