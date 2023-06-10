10 июня 2023, 04:51
Мясников предупредил о бессимптомных инфарктах и инсультах
Врач Мясников: инфаркт миокарда может иногда не иметь выраженных симптомов
Доктор Александр Мясников назвал два опасных для жизни состояния, которые могут протекать бессимптомно. Это инфаркты и микроинсульты, рассказал телеведущий в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
«Мы (врачи — прим. ред.) находим достаточно большой процент людей, которые перенесли безболевую форму инфаркта миокарда, что очень опасно, потому что боль — это сигнал», — сказал медик.
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Боль сигнализирует, что надо остановиться и принять таблетку. А если она не чувствуется, ситуация может принять опасный характер. Человек может просто не заметить, что у него случился инфаркт миокарда. Также он может пропустить и микроинсульт.
Обычные же инфаркт и инсульт всегда сопровождаются симптомами.
Ранее спортивный врач Аркадий Чмуневич сообщил, что перенесшим инсульты и инфаркты людям следует воздержаться от пробежек. Также этой формой активности не рекомендуется заниматься пациентам с пороками сердца и хроническими заболеваниями в стадии обострения.
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Доктор Александр Мясников
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