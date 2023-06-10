Здоровье 10 июня 2023, 04:51 Мясников предупредил о бессимптомных инфарктах и инсультах Врач Мясников: инфаркт миокарда может иногда не иметь выраженных симптомов Pixabay

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Доктор Александр Мясников назвал два опасных для жизни состояния, которые могут протекать бессимптомно. Это инфаркты и микроинсульты, рассказал телеведущий в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Мы (врачи — прим. ред.) находим достаточно большой процент людей, которые перенесли безболевую форму инфаркта миокарда, что очень опасно, потому что боль — это сигнал», — сказал медик.

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Боль сигнализирует, что надо остановиться и принять таблетку. А если она не чувствуется, ситуация может принять опасный характер. Человек может просто не заметить, что у него случился инфаркт миокарда. Также он может пропустить и микроинсульт.

Обычные же инфаркт и инсульт всегда сопровождаются симптомами.

Ранее спортивный врач Аркадий Чмуневич сообщил, что перенесшим инсульты и инфаркты людям следует воздержаться от пробежек. Также этой формой активности не рекомендуется заниматься пациентам с пороками сердца и хроническими заболеваниями в стадии обострения.