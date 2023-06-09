Общество 09 июня 2023, 17:19 Спортивный врач Чмуневич: пережитые инфаркты и имеющийся порок сердца являются противопоказаниями к бегу

Читать 360tv в

Бег является самой популярной формой физической активности и снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом пробежки могут быть противопоказаны людям с определенными недугами, сообщил спортивный врач Аркадий Чмуневич в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, перенесшим инсульты и инфаркты людям следует воздержаться от пробежек. Также этой формой активности не рекомендуется заниматься пациентам с пороками сердца и хроническими заболеваниями в стадии обострения.

Реклама

Врач отметил, что при любом из этих недугов разрешение к занятиям бегом необходимо получить у лечащего врача.