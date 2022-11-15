Здоровье 15 ноября 2022, 13:43 Мясников посоветовал следить за давлением, чтобы не допустить инсульт freepik

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Врач Александр Мясников перечислил факторы, которые могут спровоцировать инсульт. Один из них - это гипертония, сообщила НСН.

Врач посоветовал следить за давлением при помощи специального прибора, чтобы избежать этого.

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«Когда вы носите аппарат, он измеряет вам давление ночью, днем, в различных обстоятельствах, и в итоге вы можете посмотреть средний уровень», - пояснил Мясников.

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Он отметил, что риск инсульта также создают высокий уровень холестерина и глюкозы, курение и наследственность и возраст. Кроме того, важно следить за весом и вести активный образ жизни, заключил врач.

Ранее кардиолог Ольга Савонина перечислила привычки, которые негативно сказываются на сердце. К таковым относится неправильная чистка зубов, рассказала врач.

«Когда нарушается защита зубов, болезнетворные бактерии попадают в кровоток и могут вызывать инфекционный эндокардит. Это воспаление внутренней оболочки сердца», - пояснила она.

Также Савонина отметила вред постоянного подавления негативных эмоций. Это не только опасно для сердца, но и может спровоцировать гипертонию.