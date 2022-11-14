Здоровье 14 ноября 2022, 14:27 Кардиолог Савонина рассказала, какие привычки нарушают работу сердца Кардиолог Савонина: подавление эмоций может привести к проблемам с сердцем

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Врач-кардиолог Ольга Савонина в разговоре с «Московой 24» рассказала, какие привычки могут негативно сказаться на работе сердца.

По словам медика, к проблемам с сердцем могут привести не только неправильная чистка зубов, но и подавленные эмоции.

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«Когда нарушается защита зубов, болезнетворные бактерии попадают в кровоток и могут вызывать инфекционный эндокардит. Это воспаление внутренней оболочки сердца», — объяснила медик.

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Зубы необходимо чистить не из стороны в сторону, а снизу вверх вращающими движениями.

Сдерживание эмоций, как отметила врач, ведет не только к инфаркту и к инсульту, но и к развитию гипертонии. У людей, которые не выражают свои эмоции, сужаются сосуды и увеличивается частота сердечных сокращений.