Мясников подчеркнул необходимость прививки от COVID-19 для пожилых людей
Об этом в интервью Deutsche Welle заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, ситуация складывается двоякая. С одной стороны, им вакцина нужна больше других, с другой — у них уже нарушен иммунитет.
«Значит, скорее всего, мы столкнемся с некоторыми проблемами, начав их массово вакцинировать. Но лично у меня нет пессимистических ожиданий», —сказал врач.
Мясников честно признался, что изначально сам относился к массовой вакцинации скептически из-за суперкоротких сроков разработки препаратов. Но их создание он назвал триумфом мировой науки.
Доктор заявил, что не считает важными претензии, которые предъявляются к российским вакцинам.
«У всех один постулат: участвуют около 40 тысяч испытуемых. На замечание: „ваша вакцина не готова“, могу только ответить — „а ваша“?» — подчеркнул Мясников.
Заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН и профессор Виктор Фомин заявил, что перед вакцинацией от коронавируса надо обязательно измерить температуру тела, сдать ПЦР-тест на SARS-CoV-2 и кровь на антитела.