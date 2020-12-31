Мясников подчеркнул необходимость прививки от COVID-19 для пожилых людей

Вакцину от коронавируса ставят молодым людям в надежде создать коллективный иммунитет, но 98% жертв COVID-19 находятся в возрасте 75+. Их вакцинирование может предотвратить тяжелое течение болезни и летальный исход. Пожилые люди в основном умирают от проблем с легкими, от ожирения, онкологии и диабета.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, ситуация складывается двоякая. С одной стороны, им вакцина нужна больше других, с другой — у них уже нарушен иммунитет.

«Значит, скорее всего, мы столкнемся с некоторыми проблемами, начав их массово вакцинировать. Но лично у меня нет пессимистических ожиданий», —сказал врач.

Мясников честно признался, что изначально сам относился к массовой вакцинации скептически из-за суперкоротких сроков разработки препаратов. Но их создание он назвал триумфом мировой науки.

Доктор заявил, что не считает важными претензии, которые предъявляются к российским вакцинам.

«У всех один постулат: участвуют около 40 тысяч испытуемых. На замечание: „ваша вакцина не готова“, могу только ответить — „а ваша“?» — подчеркнул Мясников.

Заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН и профессор Виктор Фомин заявил, что перед вакцинацией от коронавируса надо обязательно измерить температуру тела, сдать ПЦР-тест на SARS-CoV-2 и кровь на антитела.