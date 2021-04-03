Мясников перечислил восемь худших последствий гипертонии

Гипертония может привести к инфаркту или инсульту, а также повышает риск появления сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил восемь худших последствий этой болезни.

Мясников в эфире канала «Россия 1» отметил, что гипертония — это одна из самых насущных тем.

«По современным нормам, показатели давления 130/90 уже считаются гипертонией», — сказал врач.

Высокое давление, по словам Мясникова, может вызвать мерцательную аритмию, ишемическую кардиомиопатию, эректильную дисфункцию и почечную недостаточность.

Проблема с лечением гипертонии, как отметил врач, заключается в том, что пациенты не ощущают высокого давления. Специалист резюмировал, что для предотвращения очень тяжелых последствий следует не игнорировать это заболевание и правильно его лечить.

Мясников до этого предупредил россиян, что вирус папилломы человека может спровоцировать рак. Вирус, попадая в клетку, входит в ее ДНК. Он вызывает там мутации. В итоге клетка начинает перерождаться в рак. Доктор предлагает в качестве защиты вакцинироваться от вируса и регулярно проходить медицинское обследование.