Мясников рассказал об «инфекционном раке»

Вирус папилломы человека может спровоцировать рак. Об этом россиян предупредил доктор и телеведущий Александр Мясников.

«В свое время, много лет назад, японские ученые обнаружили, что самый частый гинекологический рак, рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь. <…> Вы понимаете революцию, которую это изобретение произвело? Рак оказался инфекционной болезнью», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Около 50 разновидностей этого вируса могут воздействовать на слизистые. И многие виды могут менять слизистую так, что это дает раку толчок.

Вирус, попадая в клетку, входит в ее ДНК. Он вызывает там мутации. В итоге клетка начинает перерождаться в рак. Мясников предупредил, что вирус папилломы человека провоцировать рак горла, головы и шеи, а также рак полового члена у мужчин.

Доктор предлагает в качестве защиты вакцинироваться от вируса и регулярно проходить медицинское обследование. Мясников подчеркнул, что современная вакцина направлена на борьбу почти со всеми онкогенными типами инфекционного заболевания.

Несколько дней назад Мясников заявил, что курение, инфекционные заболевания и неправильное питание являются основными факторами, влияющими на развитие онкологических заболеваний.