Мясников перечислил случаи, когда нельзя принимать парацетамол

При определенных условиях парацетамол может быть опасен для здоровья. Например, его нельзя принимать при похмелье. Препарат увеличивает нагрузку на печень и это может привести к ее токсическому поражению. Парацетамол также противопоказан в сочетании с алкоголем.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Он также посоветовал отказать от этого лекарства людям с заболеваниями печени.

«Если у вас есть хронические заболевания печени: инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения, стеатогепатоз», — перечислил эксперт (цитата по РИА «Новости»).

Врач счел опасной и передозировку препарата. По его словам, нельзя принимать больше трех граммов парацетамола в сутки.

«Если таблетка шестьсот миллиграмм, то, соответственно, шесть таблеток, если таблетка грамм, то не больше трех таблеток, потому что четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени», — уточнил Мясников.

Он призвал обращать внимание на состав препаратов для симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. В них часто входит парацетамол.

О том, что включенный ВОЗ в список важнейших лекарств, парацетамол может быть вреден для здоровья, ранее сообщали британские ученые. Если принимать его без надобности и превышать дозу, он может вызывать тошноту и рвоту.