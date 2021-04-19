Ученые объяснили, в каком случае употребление парацетамола опасно для жизни

Ученые из Великобритании объяснили, почему прием парацетамола без надобности может быть вреден для здоровья. Этот препарат включили в перечень важнейших лекарств по версии ВОЗ, написал Daily Express.

По словам специалистов, обычная доза составляет одну или две таблетки по 500 миллиграммов за раз. Превышение этой нормы плохо отражается на самочувствии. Например, могут появиться тошнота и рвота в течение нескольких часов после приема парацетамола, сообщил сайт «Утро.ру».

Еще в числе побочных эффектов повреждение печени, желтуха, сонливость и боли в боку. При наличии таких реакций необходимо как можно скорее обратиться к врачу.