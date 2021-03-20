Мясников перечислил 7 продуктов, позволяющих дожить до 100 лет

Каждый человек должен включить в свой рацион семь продуктов, способствующих долголетию. В их число входят морепродукты, красное вино и орехи, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Медик привел информацию из исследований ученых, где сказано о семи обязательных продуктах для долголетия. По словам ведущего, эти продукты должны быть в рационе каждого человека.

«Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности, миндаль, это черный шоколад и чеснок», — перечислил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что эффективность этих продуктов для долголетия доказана. При этом он подчеркнул, что не существует вредной или полезной еды. Все дело в образе питания, который может быть правильным или неправильным. Мясников отметил, что главным образом на долголетие влияет наследственность.

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