Мясников рассказал о необычном признаке инфаркта

Теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о неожиданных признаках инфаркта. Одним из них может быть боль в животе.

При инфаркте в задних и нижних стенках сердца может появляться боль в животе и в диафрагме, передало слова Мясникова агентство Ura.ru.

«Не всегда это классическое жжение за грудиной. Это может быть боль в животе, руке, голове, пальцах, зубная боль», — сказал Мясников.

Чтобы снизить риск инфаркта стоит обратить внимание на свой рацион и вести активный образ жизни. Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, что мясные блюда должны быть в рационе здорового человека не чаще двух-трех раз в неделю. В свое питание стоит включать побольше овощей и фруктов. Он подчеркнул, что люди, которые едят продукты с высоким содержанием клетчатки, живут дольше.