Мясников призвал не бояться дешевых аналогов лекарств

Бюджетные аналоги лекарственных препаратов, или дженерики, действуют на организм пациента точно также, как и оригинальные препараты. Поэтому все слухи об их неэффективности или опасности необоснованны. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил врач и телеведущий Андрей Мясников.

Он пояснил, что дженерики проходят такие же клинические испытания на эффективность и безопасность, как и остальные препараты. Но врачи часто выписывают дешевые варианты лекарств, чтобы пациент не отказывался от лечения из-за высоких цен.

«Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же», — подчеркнул Мясников.

Также он предупредил зрителей об опасности гипертонии. Мясников пояснил, что по действующим нормам давление 130/90 стало сигналом для беспокойства. Врач отметил, что такое состояние может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того повышаются риски возникновения сосудистой деменции или болезни Альцгеймера. Поэтому при высоких показателях давления нужно обратиться к врачу.