Мясников объяснил, как защитить себя в третью волну коронавируса

Коронавирус неизбежно будет протекать волнами, поэтому пора смириться, что этот вирус никуда не уйдет. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что в третью волну нужно начать активно заботиться о своем здоровье, чтобы избежать последствий.

«Опять напомню — следующая волна будет в ноябре, потом опять и опять. Нам каждому нужен свой личный индивидуальный иммунитет. Своя личная защита. Чем старше человек и чем больше у него хронических заболеваний, тем острее вакцина необходима», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, каждый может заняться сейчас защитой от коронавируса. Например, сделать любую доступную вакцину. Мясников порекомендовал перестать определять антитела перед вакцинацией и начать делать прививки переболевшим, а к осени осуществить повторную ревакцинацию тех, кто получал вакцину зимой-весной.

Врач посоветовал всем в нос капать «Интерферон Гамма». У этих каплей нет противопоказаний, отметил эксперт. Клинические испытания препарата, проведенные на 650 пациентах, показали хорошие результаты в предотвращении развития ковида.

Также Мясников напомнил, что стандартные меры профилактики никто не отменял. Главное — соблюдать дистанцию и избегать помещений со скоплением людей.

В Роспотребнадзоре ранее призвали россиян не употреблять антигистаминные препараты перед вакцинацией от коронавируса.