Мясников объяснил, чем опасна «заштампованность» россиян в отелях Сочи

Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, чем опасна большая загруженность гостиниц в Сочи. По его словам, сейчас отели Черноморского побережья заполнены на 98%, написала «Общественная служба новостей».

«При всем умеренном воздействии на распространение пандемии, скученность — лучшая среда для передачи вируса. Курорты у нас не очень большие. Представляю, что случится, если люди рванут на Кубань и Крым. Это будет не только коронавирус, но и ротовирус, и гепатит А, мы же не прививаемся», — подчеркнул медик.

Он отметил, что сейчас жители Франции ездят отдыхать на фермы. По мнению Мясникова, средняя полоса России является хорошим местом для летнего отдыха. Он привел в пример озера Сибири. Врач призвал тех, кто все же хотят съездить в Сочи, сперва привиться от коронавируса.

Кроме этого, Мясников посоветовал употреблять омега-3 жирные кислоты при восстановлении после COVID-19. Микроэлемент положительно влияет на здоровье человека. Омега-3 обладает противовоспалительным действием, способствует разжижению крови и помогает бороться с мерцательной аритмией — то есть обладает общеукрепляющим действием.