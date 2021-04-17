Мясников посоветовал употреблять омега-3 для борьбы с последствиями ковида

Омега-3 жирных кислот поможет при восстановлении после коронавируса. Этот совет дал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Микроэлемент положительно влияет на здоровье человека. Омега-3 обладает противовоспалительным действием, способствует разжижению крови и помогает бороться с мерцательной аритмией — то есть обладает общеукрепляющим действием.

«Омега-3 — это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет», — отметил медик.

Мясников также посоветовал есть рыбу, выловленную собственноручно.

«Мы не знаем, чем кормят искусственно выращенную рыбу. <…> Поэтому оптимальный выбор средств омега-3 — полученные из дикой рыбы — например, из дикого лосося», — пояснил телеведущий.

В такой содержится больше омега-3 и других питательных полезных веществ.

Последствия перенесенного коронавируса порой дают о себе знать на протяжении нескольких месяцев. Пациенты жалуются на слабость, усталость, одышку, высыпания на коже и выпадение волос.

Ранее Мясников перечислил привычки, мешающие нормальному сну.