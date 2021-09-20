Мясников назвал вызывающие тяжелые болезни лекарства

Такие лекарственные препараты, как «Зантак» и «Редуксин», запретили во многих странах из-за риска возникновения рака, но они по-прежнему продаются в России, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Недавно отозвали „Зантак“, он же „Ранитидин“ — препарат для лечения гастритов. Очень популярный. Самый популярный был. Его продавали в малых дозах без рецепта в Америке, Европе. За рубежом отозван из-за того, что увеличивает риски онкологии. Но у нас его по-прежнему продают», — сказал Мясников в беседе с Ura.ru.

Также, по его словам, популярный препарат для снижения веса «Редуксин» («Сибутрамин») отозван во всем мире из-за того, что увеличивает количество инфарктов и инсультов. Еще Мясников отметил, что есть популярное лекарство для укрепления иммунитета, которое вызывает «необратимые проблемы со зрением». Однако его названия врач не назвал.

Препараты отзывают очень часто, заметил Мясников.

«Бывает, что новый препарат выходит в продажу, получив полевые клинические испытания, то есть те испытания, которые проводили до того, как он поступил в продажу. Но они очень ограничены. Там десятки, максимум 100 тысяч испытуемых», — рассказал врач. Он добавил, что когда такой препарат начинают принимать миллионы людей, могут проявиться побочные явления.

Страдающие от гипертонии люди часто выбирают неверные стратегии. Они либо не обращают внимания на свое состояние, либо сильно увлекаются самолечением, заявлял ранее Мясников. Он признался, что сам страдает от гипертонии последние 30 лет, поэтому прекрасно понимает людей с таким синдромом.