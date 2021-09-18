Мясников перечислил главные ошибки людей с гипертонией

Страдающие от гипертонии люди часто выбирают неверные стратегии. Они либо не обращают внимания на свое состояние, либо сильно увлекаются самолечением. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он признался, что сам страдает от гипертонии последние 30 лет, поэтому прекрасно понимает людей с таким синдромом.

«Самое опасное в гипертонии — это немой убийца. Ты ничего не чувствуешь», — заявил Мясников. Он пояснил, что поэтому самые злокачественные случаи случайно находят у молодых людей, которые даже не подозревали о том, что больны.

Второй важной ошибкой Мясников назвал ситуацию, когда человек настолько зацикливается на своем синдроме, что начинает бесконтрольно принимать лекарства и каждые 15 минут измерять давление.

Такие люди отказываются от занятий спортом и посещения бань. Врач отметил, что важно во всем находить золотую середину.

«У нас по статистике в мире 40% гипертоников, получается, каждый второй больной? С одной стороны, нет, с другой стороны — гипертония — это все инфаркты, инсульты, болезни почек, слепота. Это все неконтролируемая гипертония. Поэтому трезво оценивайте ситуацию», — призвал Мясников.

Он пояснил, что лучше раз в три месяца регулярно проходить медицинское обследование, а свободное время посвятить тренировкам сердечно-сосудистой системы.

Гипертония — синдром повышенного кровяного давления. По оценке специалистов, этот синдром есть у 1,28 миллиарда пациентов во всем мире.