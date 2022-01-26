Мясников назвал возможный признак рака при болях в руке

Вероятными признаками развития онкологического заболевания могут стать боль или отек, если они мешают двигать рукой. С такими симптомами лучше всего обратиться к врачу общей практики.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» привел в пример случай одного из своих пациентов.

«У нее был тромбоз глубоких вен руки, а это всегда необычно, потому что это часто признак рака», — подчеркнул он.

Если возникла подобная ситуация, то в первую очередь Мясников рекомендовал обращаться к врачу общей практики. Самостоятельно искать специалиста не стоит, поскольку один специалист будет перенаправлять к другому. А самочувствие заболевшего при этом не улучшится.

Ранее Мясников рассказал, когда нужно вызвать на дом врача при подозрении на ковид. Обращаться за медицинской помощью необходимо, если даже в спокойном состоянии возникает одышка. Вторым тревожным сигналом он назвал повышение температуры до 38 градусов. Срочно звонить в поликлинику специалист посоветовал, когда показания пульсоксиметра ниже 94.